Молдова не готова подать заявление на членство в ЕС - вице-премьер

Сотрудничество Молдавии с ЕС отброшено назад, заявил вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ.

Ю.Лянкэ напомнил, что в 2014 году вопрос о подаче заявления о членстве в ЕС "рассматривался всерьез". "К сожалению, последовал сложный период, связанный с парламентскими выборами в конце 2014 года и несколькими правительственными кризисами. Это отбросило назад наше сотрудничество с ЕС", - заявил он во вторник в ходе ежегодного форума по вопросам евроинтеграции, который в шестой раз проводит в Кишиневе Ассоциация по внешней политике при поддержке Фонда "Friedrich Ebert Stiftung".

" Мы выступаем за обязательное продолжение политического диалога с ЕС. Но должны признать, что этот диалог находится не на должном уровне. С 2015 года практически не было визитом высокопоставленных чиновников из Брюсселя в Кишинев. И это плохо", - отметил вице-премьер.

Он затруднился ответить на вопрос о том, когда Молдавия может подать заявление на членство в ЕС.

По его словам, "сейчас главным тестом европейского пути Молдавии станут парламентские выборы и все, что с ними связано".