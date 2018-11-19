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Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Брест"
Белорусский тренер Константин Кольцов стал главным тренером ХК "Брест". Об этом клуб сообщил на своих страницах в соцсетях.
Ранее К.Кольцов ассистировал Горди Дуайеру в ХК "Динамо-Минск".
Контракт с новым главным тренером в "Бресте" подписали до конца сезона-2018/2019 с возможностью его продления на более длительный срок по соглашению сторон.
К.Кольцов хорошо известен как игрок сборной Беларуси, "Питтсбурга" (НХЛ) и клубов российской Суперлиги. Также он принимал участие в двух олимпийских играх в составе белорусской сборной.
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Белорусский тренер Константин Кольцов стал главным тренером ХК "Брест". Об этом клуб сообщил на своих страницах в соцсетях. Ранее К.Кольцов ассистировал Горди...
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