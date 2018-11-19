Белорусский тренер Константин Кольцов стал главным тренером ХК "Брест". Об этом клуб сообщил на своих страницах в соцсетях.

Ранее К.Кольцов ассистировал Горди Дуайеру в ХК "Динамо-Минск".

Контракт с новым главным тренером в "Бресте" подписали до конца сезона-2018/2019 с возможностью его продления на более длительный срок по соглашению сторон.

К.Кольцов хорошо известен как игрок сборной Беларуси, "Питтсбурга" (НХЛ) и клубов российской Суперлиги. Также он принимал участие в двух олимпийских играх в составе белорусской сборной.



