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Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Брест"

20.11.2018 18:58 — Разное | Интерфакс  
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Белорусский тренер Константин Кольцов стал главным тренером ХК "Брест". Об этом клуб сообщил на своих страницах в соцсетях.

Ранее К.Кольцов ассистировал Горди Дуайеру в ХК "Динамо-Минск".

Контракт с новым главным тренером в "Бресте" подписали до конца сезона-2018/2019 с возможностью его продления на более длительный срок по соглашению сторон.

К.Кольцов хорошо известен как игрок сборной Беларуси, "Питтсбурга" (НХЛ) и клубов российской Суперлиги. Также он принимал участие в двух олимпийских играх в составе белорусской сборной.

Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Брест"

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский тренер Константин Кольцов стал главным тренером ХК "Брест". Об этом клуб сообщил на своих страницах в соцсетях. Ранее К.Кольцов ассистировал Горди...
 
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