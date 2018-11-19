Израиль отказался подписывать пакт ООН о миграции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти не будут присоединяться к Всемирному миграционному пакту под эгидой ООН, сообщает во вторник израильская газета "Таймс оф Исраэл".

"Я отдал распоряжение министерству иностранных дел страны объявить о том, что Израиль не будет присоединяться и подписывать Всемирный пакт о миграции", - приводит издание слова Б.Нетаньяху.

"Мы привержены защите наших границ от нелегальных иммигрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать", - подчеркнул израильский премьер.

Так называемый Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был разработан под эгидой ООН в июле 2018 года. К пакту присоединились все государства ООН, кроме США. Документ носит рекомендательный характер и юридически необязателен.

В пакте предполагается прописать "безопасные, упорядоченные и основанные на правилах" стандарты миграции. В основе переговоров по документу лежит постановление Генассамблеи ООН от сентября 2016 года. Тогда было проведено голосование в поддержку планов ООН, направленных на усиление защиты беженцев и иммигрантов, а также на расширение поддержки тех стран, которые принимают большинство беженцев.

Ожидается, что пакт должен быть окончательно одобрен на конференции в Марокко 11-12 декабря.