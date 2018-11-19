Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью два соглашения на 160 млн евро

Европейский инвестиционный банк подписал во вторник с Беларусью первые соглашения на сумму около 160 млн евро, сообщил журналистам вице-президент ЕИБ Александр Стубб.

"Мы подписали документы суммарно на 160 млн евро. Первое направление - крупный проект с "Минскводоканалом". Второе направление - поддержка малых и средних предприятий через белорусские банки. Как нам кажется, это поможет создать более 2,5 тыс. рабочих мест", - сказал А.Стубб после подписания соглашений в правительстве.

Представителя ЕИБ цитирует агентство БелТА .

В ходе встречи с А.Стуббом премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Беларусь рассчитывает на реализацию ряда знаковых и амбициозных проектов с ЕИБ.

"Уверен, что 2019 год в сотрудничестве Беларуси и Европейского инвестиционного банка будет крайне плодотворным, будет создан необходимый фундамент для установления доверительных партнерских отношений. Со своей стороны хочу вас заверить, что Беларусь всегда открыта для конструктивного диалога с Европейским инвестиционным банком. Надеюсь, что в будущем нас ждет много знаковых и амбициозных проектов", - сказал С.Румас.

Как сообщалось, на финансирование модернизации "Минскводоканала" ЕИБ выделит 84 млн евро. Такую сумму на реализацию проекта по реконструкции очистных сооружений в Минске предоставит ЕБРР.

Кроме того, как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Белагропромбанке, банк подписал с ЕИБ кредитное соглашение о привлечении 50 млн евро на 6 лет для финансирования малого и среднего бизнеса. Процентная ставка для заемщиков будет на уровне 3% годовых, подчеркнул представитель банка.

"Низкий процент заимствования средств Белагропромбанком, а также лояльные условия по предоставлению ЕИБ ресурсов дадут возможность существенно снизить финансовую нагрузку с предприятий в части процентной ставки и срочности возврата ресурсов", - отметили в Белагропромбанке.

Кредитные средства могут получить предприятия численностью до 250 человек и с долей участия государства в уставном фонде предприятия не более 25%.

Беларусь ратифицировала рамочное соглашение с ЕИБ в июне 2017 года. Соглашение предусматривает, что ЕИБ может предоставлять финансирование в виде кредитов, гарантий или других финансовых инструментов, а также техническую помощь под инвестиционные проекты, представляющие интерес для Беларуси.

В декабре 2017 года совет ЕИБ одобрил первый проект в Беларуси - реконструкция автомобильной дороги М-7/Е28 и автодорожного пункта пропуска через границу "Каменный Лог". На эти цели ЕИБ готов выделить 110 млн евро. Между тем, проект не вступил в фазу реализации, так как белорусская сторона продолжает техническое согласование проекта.