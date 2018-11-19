ЕБРР и ЕИБ выделили 168 млн евро для модернизации Минскводоканала

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит госпредприятию "Минскводоканал" 84 млн евро для проведения масштабной модернизации. Кредит выделен в рамках первого в Беларуси проекта по программе "Зеленые города", сказано в сообщении ЕБРР.

Данный проект будет финансироваться совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который предоставит параллельный кредит также на сумму 84 млн евро. Модернизация "Минскводоканала" станет первым утвержденным проектом ЕИБ в Беларуси.

Проект предусматривает реконструкцию и оптимизацию канализационных очистных сооружений в Минске и строительство эффективного и современного объекта по обработке осадка сточных вод.

Данный проект является седьмым в портфеле ЕБРР в Беларуси по финансированию канализационных очистных сооружений.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.

В 2017 году ЕБРР приступил к активной реализации инфраструктурных проектов с муниципальными органами Беларуси. В частности, в мае начато сотрудничество с Минском в рамках программы "Зеленые Города" (GCAP).

ЕБРР анонсировал увеличение объема операций в Беларуси в этом году до 300 млн евро с 163 млн евро в 2017 году.

ЕБРР активизировал свое присутствие в Беларуси в 2016 году, после принятия новой 4-летней страновой стратегии, в которой отражены изменения политической обстановки в стране и признается повышение уровня ее международной открытости.