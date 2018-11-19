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"Великий камень" завершил создание инженерной инфраструктуры, будет строить "умный зеленый город"

20.11.2018 17:39 — Разное | Интерфакс  
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Международный индустриальный парк "Великий камень" полностью завершил создание инженерно-транспортной инфраструктуры на площади 350 га. Следующим этапом развития парка станет строительство "умного зеленого города", в том числе жилищное строительство.

"Одна из основных задач сейчас - это реализовать концепцию развития индустриального парка "Великий камень", предусматривающую создание "зеленого умного города" и комплексно организовать три пространства: "Производство - Жизнь – Экология", - сказал глава администрации китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, открывая международный семинар по развитию парка во вторник в Минске.

По его словам, концепция дальнейшего развития парка предполагает создание городской среды "с развитой инфраструктурой и общественными услугами, чистой экологией и средой для проживания". "Это должен быть парк с передовым уровнем технологий и скоординированным промышленным развитием. И мы ставим своей задачей перенять лучший опыт Китая в этом направлении", - подчеркнул А.Ярошенко.

В связи с этим в Минске проходит масштабный семинар, в рамках которого обсуждаются направления практической работы по созданию "умного города". В семинаре принимают участие специалисты из КНР, представители государственных органов и организаций Беларуси, администрации китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В рамках диалога участники семинара также обсуждают создание благоприятных условий для выхода продукции резидентов "Великого камня" на внешние рынки. К выпуску продукции уже приступили три резидента парка - ООО "Чэнду Синджу Шелковый Путь Развитие", ООО "Флюенс Технолоджи Груп", ООО "МАЗ-Вейчай".

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.

В парке зарегистрировано 39 резидентов из Китая, Беларуси, Австрии, ФРГ, Израиля, Литвы, России, США. Сумма заявленных инвестиций в проект "Великий камень" превышает $1 млрд, в том числе инвестиции резидентов - $0,5 млрд.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный индустриальный парк "Великий камень" полностью завершил создание инженерно-транспортной инфраструктуры на площади 350 га. Следующим этапом развития...
 
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