|
В социальных сетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Пользователи социальных сетей во вторник сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram, пишет во вторник британская газета "Индепендент".
По ее данным, пользователи обеих соцсетей массово жаловались на то, что не могут загрузить свои страницы.
Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен".
Сбой зафиксирован примерно в 16:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей во вторник сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram, пишет во вторник британская газета "Индепендент". По ее данным, пользователи обеих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)