В социальных сетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи социальных сетей во вторник сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram, пишет во вторник британская газета "Индепендент".

По ее данным, пользователи обеих соцсетей массово жаловались на то, что не могут загрузить свои страницы.

Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен".

Сбой зафиксирован примерно в 16:00.