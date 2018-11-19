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В социальных сетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

20.11.2018 17:39 — Разное | Интерфакс  
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Пользователи социальных сетей во вторник сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram, пишет во вторник британская газета "Индепендент".

По ее данным, пользователи обеих соцсетей массово жаловались на то, что не могут загрузить свои страницы.

Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен".

Сбой зафиксирован примерно в 16:00.

 
 
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Пользователи социальных сетей во вторник сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram, пишет во вторник британская газета "Индепендент". По ее данным, пользователи обеих...
 
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Калiнкавiцкiя навiны
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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