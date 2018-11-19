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8 888 дней Президента Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко может сегодня отметить праздник бесконечности – 8888 дней президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Справедливости ради стоит отметить, что соответствующими подсчетами занялись отнюдь не в Беларуси, а на одном из российских информресурсов.
Тем более приятно такое внимание к белорусской политической арене со стороны политологов, которые, наконец, не просто критикуют или обсуждают те или иные слухи, а оперируют вполне конкретными фактами и цифрами.
Тем не менее, дата красивая, и стоит поблагодарить коллег за то, что дали повод вспомнить, что сделано в Беларуси за прошедшие 8888 дней. Тем более, что успех лидера измеряется не днями, а результатами.
И сделано действительно немало. За прошедшие годы Беларусь вошла в группу 50 стран мира с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала, установила торговые отношения со всеми странами.
Имя Беларуси, которая известна своей миролюбивой политикой, звучит и на международной арене, в чем абсолютная заслуга главы государства. Беларусь поддерживает свой имидж как безопасная и спокойная страна, надежный партнер, а последнее время обрела славу и как передовой центр по развитию информационно-коммуникационных технологий в связи с поставленными задачами по строительству IT-страны.
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8 888 дней Президента Беларуси
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко может сегодня отметить праздник бесконечности – 8888 дней президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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