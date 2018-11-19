ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Взгляд": Кто спасет Беларусь из "атомной ловушки"

20.11.2018 18:22 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрация: TUT.BY
Российское издание «Взгляд» решило проанализировать, куда Беларусь могла бы девать излишки электроэнергии после начала эксплуатации Белорусской АЭС.

Проблема действительно серьезная. Осложняется она тем, что потребление электроэнергии в самой Беларуси выросло не так значительно, как это виделось семь лет назад, да и Литва категорически отказалась покупать электричество с Белорусской АЭС.

«Тогда прогнозировали довести потребление до 47 млрд кВт·час, однако в реальности недотягивают и до 40 млрд кВт·час. Рост экономики идет не теми темпами, которые были запланированы в 2011 году», — говорит в комментарии «Взгляду» Алексей Анпилогов, много лет проработавший в украинской атомной энергетике.

В теории продавать электроэнергию можно было бы Украине. С одной стороны, планы по модернизации и строительству новых АЭС в Украине фактически заморожены. С другой стороны, электропотребление в Украине падает.

«Кроме того, Украине если и будет нужна дополнительная электроэнергия, то в часы пик, тогда как Беларуси надо куда-то девать ночную электроэнергию. Это так называемая проблема ночного минимума, которая обострится с запуском атомной станции. АЭС невозможно разгружать в суточном режиме — и днем, и ночью будет одна и та же нагрузка, колебания мощности не больше процента», — говорит старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

«Взгляд» пишет, что у Беларуси остается, по сути, два варианта по загрузке своей АЭС. Во-первых, как и потребовал Лукашенко, надо увеличить потребление электроэнергии внутри страны. Например, большая часть железных дорог Беларуси до сих пор не электрифицирована, а это поднимет спрос на электроэнергию. С другой стороны, белорусскую электроэнергию сможет покупать Россия.

Есть еще один способ поднять потребление электроэнергии внутри страны, замечает Сергей Кондратьев — перейти на электрическое отопление.

«Беларуси надо либо строить большие энергоемкие производства, только ради утилизации электроэнергии атомной станции. Либо стоит увеличить потребление электроэнергии за счет отказа от других энергоносителей. Например, в Беларуси разработали план по развитию максимального использования электроотопления за счет отказа от газовых котельных», — говорит Кондратьев.

Но решить экспортные проблемы БелАЭС без России будет очень нелегко, считает «Взгляд». И Москва в этом поможет, уверено издание:

«Во-первых, белорусская АЭС построена на российские кредиты, и Россия заинтересована в возвращении этих денег. Во-вторых, старые мощности в России выбывают быстрее, чем строятся новые, и это отставание может сыграть на руку Белорусской АЭС».


«И хотя в центральной России избыток мощностей, большой проблемы для российского энергорынка не будет. Белорусские объемы в масштабе российского рынка невелики», — добавляет Кондратьев.

Беларуси придется поставлять электроэнергию по внутрироссийским ценам, тогда как на экспорте в Европу белорусы смогли бы зарабатывать, конечно, больше. В итоге сроки окупаемости строительства БелАЭС окажутся на несколько лет длиннее, чем планировали ранее, говорит Кондратьев.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема действительно серьезная.
 
Новости дня
Новости разные
 
Израиль отказался подписывать пакт ООН о миграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика