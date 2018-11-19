"Взгляд": Кто спасет Беларусь из "атомной ловушки"

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проанализировать

«Во-первых, белорусская АЭС построена на российские кредиты, и Россия заинтересована в возвращении этих денег. Во-вторых, старые мощности в России выбывают быстрее, чем строятся новые, и это отставание может сыграть на руку Белорусской АЭС».

Проблема действительно серьезная. Осложняется она тем, что потребление электроэнергии в самой Беларуси выросло не так значительно, как это виделось семь лет назад, да и Литва категорически отказалась покупать электричество с Белорусской АЭС.— говорит в комментарии «Взгляду», много лет проработавший в украинской атомной энергетике.В теории продавать электроэнергию можно было бы Украине. С одной стороны, планы по модернизации и строительству новых АЭС в Украине фактически заморожены. С другой стороны, электропотребление в Украине падает.— говорит старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов»«Взгляд» пишет, что у Беларуси остается, по сути, два варианта по загрузке своей АЭС. Во-первых, как и потребовал Лукашенко, надо увеличить потребление электроэнергии внутри страны. Например, большая часть железных дорог Беларуси до сих пор не электрифицирована, а это поднимет спрос на электроэнергию. С другой стороны, белорусскую электроэнергию сможет покупать Россия.Есть еще один способ поднять потребление электроэнергии внутри страны, замечает Сергей Кондратьев — перейти на электрическое отопление.говорит Кондратьев.Но решить экспортные проблемы БелАЭС без России будет очень нелегко, считает «Взгляд». И Москва в этом поможет, уверено издание:— добавляет Кондратьев.Беларуси придется поставлять электроэнергию по внутрироссийским ценам, тогда как на экспорте в Европу белорусы смогли бы зарабатывать, конечно, больше. В итоге сроки окупаемости строительства БелАЭС окажутся на несколько лет длиннее, чем планировали ранее, говорит Кондратьев.