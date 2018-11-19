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"Взгляд": Кто спасет Беларусь из "атомной ловушки"
Иллюстрация: TUT.BY
Проблема действительно серьезная. Осложняется она тем, что потребление электроэнергии в самой Беларуси выросло не так значительно, как это виделось семь лет назад, да и Литва категорически отказалась покупать электричество с Белорусской АЭС.
«Тогда прогнозировали довести потребление до 47 млрд кВт·час, однако в реальности недотягивают и до 40 млрд кВт·час. Рост экономики идет не теми темпами, которые были запланированы в 2011 году», — говорит в комментарии «Взгляду» Алексей Анпилогов, много лет проработавший в украинской атомной энергетике.
В теории продавать электроэнергию можно было бы Украине. С одной стороны, планы по модернизации и строительству новых АЭС в Украине фактически заморожены. С другой стороны, электропотребление в Украине падает.
«Кроме того, Украине если и будет нужна дополнительная электроэнергия, то в часы пик, тогда как Беларуси надо куда-то девать ночную электроэнергию. Это так называемая проблема ночного минимума, которая обострится с запуском атомной станции. АЭС невозможно разгружать в суточном режиме — и днем, и ночью будет одна и та же нагрузка, колебания мощности не больше процента», — говорит старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.
«Взгляд» пишет, что у Беларуси остается, по сути, два варианта по загрузке своей АЭС. Во-первых, как и потребовал Лукашенко, надо увеличить потребление электроэнергии внутри страны. Например, большая часть железных дорог Беларуси до сих пор не электрифицирована, а это поднимет спрос на электроэнергию. С другой стороны, белорусскую электроэнергию сможет покупать Россия.
Есть еще один способ поднять потребление электроэнергии внутри страны, замечает Сергей Кондратьев — перейти на электрическое отопление.
«Беларуси надо либо строить большие энергоемкие производства, только ради утилизации электроэнергии атомной станции. Либо стоит увеличить потребление электроэнергии за счет отказа от других энергоносителей. Например, в Беларуси разработали план по развитию максимального использования электроотопления за счет отказа от газовых котельных», — говорит Кондратьев.
Но решить экспортные проблемы БелАЭС без России будет очень нелегко, считает «Взгляд». И Москва в этом поможет, уверено издание:
«Во-первых, белорусская АЭС построена на российские кредиты, и Россия заинтересована в возвращении этих денег. Во-вторых, старые мощности в России выбывают быстрее, чем строятся новые, и это отставание может сыграть на руку Белорусской АЭС».
«И хотя в центральной России избыток мощностей, большой проблемы для российского энергорынка не будет. Белорусские объемы в масштабе российского рынка невелики», — добавляет Кондратьев.
Беларуси придется поставлять электроэнергию по внутрироссийским ценам, тогда как на экспорте в Европу белорусы смогли бы зарабатывать, конечно, больше. В итоге сроки окупаемости строительства БелАЭС окажутся на несколько лет длиннее, чем планировали ранее, говорит Кондратьев.
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Проблема действительно серьезная.
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