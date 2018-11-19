ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 6 районах Беларуси жители не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг

20.11.2018 18:12 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей, сообщают в Федерации профсоюзов. В мае подобных регионов было 35, но за несколько месяцев там удалось повысить уровень благосостояния.

Напомним, в апреле этого года в Беларуси нашли регионы, где «зарплата не позволяет покупать товары и оплачивать услуги в пределах МПБ». Позже в профсоюзе рассказали, что в число этих районов попали три из Витебской области: Шарковщинский, Миорский и Браславский. В число бедных попали и другие регионы, но их не назвали.

Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич рассказала, что после этого мониторинга представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, чтобы выявить причины такого положения дел.

— Предпринятые действия дали положительные результаты. По последней информации, в 29 районах повышен уровень благосостояния населения. Для этого, как сообщили из областных комитетов, привлечены инвестиции, созданы новые рабочие места, финансово оздоровлены некоторые предприятия, принимаются меры для роста производительности труда. В итоге проблема крайне низких зарплат на данный момент осталась актуальной только для 6 районов Витебской и Могилевской областей, — рассказала Елена Манкевич.

По словам заместителя председателя ФПБ, они продолжат работу и расскажут об итогах в конце года.

Напомним, в Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как провести Новый год в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика