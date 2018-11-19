В 6 районах Беларуси жители не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, в апреле этого года в Беларуси нашли регионы, гдеПозже в профсоюзе рассказали, что в число этих районов попали три из Витебской области: Шарковщинский, Миорский и Браславский. В число бедных попали и другие регионы, но их не назвали.Заместитель председателя ФПБрассказала, что после этого мониторинга представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, чтобы выявить причины такого положения дел.— рассказала Елена Манкевич.По словам заместителя председателя ФПБ, они продолжат работу и расскажут об итогах в конце года.Напомним, в Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.