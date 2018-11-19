Белорус Геннадий Короткевич победил на соревнованиях по программированию в Техасе

Фото tco18.topcoder.com

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорус Геннадий Короткевич, который является аспирантом Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге (Россия), стал победителем соревнований Topcoder Open Marathon в Техасе (США). Информация об этом размещена на сайте Университета ИТМО, сообщает БЕЛТА.

Topcoder Open - это ежегодный турнир по программированию, который проводится корпорацией TopCoder, чтобы поощрить сообщество разработчиков. В этом году в турнир были включены шесть видов соревнований: Algorithm, Development, First2Finish, UI Design, UI Prototype и Marathon.

Что касается Topcoder Open Marathon, то соревнования в этом треке состояли их четырех онлайн-раундов. Участникам необходимо было написать программу, находящую наиболее эффективный ответ оптимизационной задачи за заданное время. Как сообщает сайт университета, 12 лучших участников, победивших по итогам онлайн-этапов в общем зачете, получили возможность отправиться на очный финал в США. В результате лучшим среди финалистов был назван Геннадий Короткевич. Также он стал финалистом трека Algorithm - в этой категории белорус занял третье место.

Геннадий Короткевич - выпускник гомельской гимназии. На его счету множество побед на российских и международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, "Яндекс.Алгоритм", VK Cup, Russian Code Cup, Facebook Hacker Cup.-0-

Фото tco18.topcoder.com