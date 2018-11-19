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Танцы в Доме пионеров. Мастер-класс в Горках даст участница популярного проекта на ТНТ.

20.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горки приедет Руся – участница проекта «Танцы на ТНТ», вошедшая в ТОП-35 лучших танцоров страны. Она  даст два мастер-класса в Доме пионеров в ближайшее воскресенье, 25 ноября.
Танцы в Доме пионеров. Мастер-класс в Горках даст участница популярного проекта на ТНТ.

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Теги: Могилев
 
 
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В Горки приедет Руся – участница проекта «Танцы на ТНТ», вошедшая в ТОП-35 лучших танцоров страны. Она  даст два мастер-класса в Доме пионеров в ближайшее...
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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