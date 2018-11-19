|
Танцы в Доме пионеров. Мастер-класс в Горках даст участница популярного проекта на ТНТ.
20.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
В Горки приедет Руся – участница проекта «Танцы на ТНТ», вошедшая в ТОП-35 лучших танцоров страны. Она даст два мастер-класса в Доме пионеров в ближайшее воскресенье, 25 ноября.
Регистрация участников –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Горки приедет Руся – участница проекта «Танцы на ТНТ», вошедшая в ТОП-35 лучших танцоров страны. Она даст два мастер-класса в Доме пионеров в ближайшее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)