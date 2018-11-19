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«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

20.11.2018 20:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске продолжается неделя детского «Евровидения». Нынешний конкурс войдет в историю рекордным числом стран-участниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители 20 государств выйдут на сцену «Минск-Арены» 25 ноября. А сегодня юные участники главного музыкального конкурса континента стали гостями Дворца Независимости. Общение с Президентом, фото на память, ну и, конечно, подарки – самый необычный из них стеклянный микрофон.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Кажется, для того что бы петь им не нужны ни сцена, ни дорогостоящее оборудование. Участники детского «Евровидения» говорят на разных языках, но с легкостью понимают друг друга. Объединяет ребят страсть к музыке и желание «зажигать» свои мечты. Юные исполнители из 20 государств – это, кстати, абсолютный рекорд для детского песенного конкурса – уже успели не просто подружиться. В прямом смысле спелись буквально за считанные минуты.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Они с удовольствием позируют перед камерами и не стесняются давать интервью. Несмотря на юный возраст, за плечами каждого участника – творческая биография, которой могут позавидовать даже именитые артисты. Самой младшей певице из Албании всего 10, но на ее счету уже роли в театре и мюзиклах. А песню для «Евровидения» Эфи написала сама.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Эфи Джика, представитель Албании на международном детском песенном конкурсе «Евровидение–2018»:
Это было непросто. Что бы написать песню, нужно быть очень сосредоточенной. Каждый день работать над музыкой и словами. Моя песня о вещах, которые делают всех людей счастливыми. Я надеюсь, что на сцене смогу показать все, что я умею, подарить людям радость и свет.
«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Несмотря на плотный график – репетиции и подготовку к финалу, экскурсия по Дворцу Независимости – особый пункт программы. Слушали гости с недетским интересом. Тем более, что в интерьеры, которые созданы руками белорусских мастеров, органично вписаны экспонаты и художественные произведения из их же стран.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Исполнительница из Азербайджана дольше всех задержалась в зале торжественных церемоний. Буквально вчера здесь встречались президенты наших стран. А уже сегодня девочка воспользовалась уникальной возможностью оценить не только белорусское гостеприимство, но и акустику Дворца Независимости.

Эту Фидан уже пела на большой сцене, причем вместе со знаменитой Ларой Фабион. Мечты сбываются, уверено юное дарование, стоит только захотеть. Об этом она и будет петь со сцены «Евровидения».

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Фидан Хусейнова, представитель Азербайджана на международном детском песенном конкурсе «Евровидение–2018»:
У каждого ребенка есть своя мечта быть похожим на кого-то. Ничто не должно останавливать вас, вы всегда достигнете своих целей.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Главным моментом экскурсии стала личная встреча с Президентом. Александр Лукашенко приветствовал творческую делегацию в зимнем саду Дворца Независимости. Запланированное общение сразу пошло не по плану.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Детский смех, объятия, улыбки, тёплые эмоции от встречи и возможность в непринужденном разговоре коснуться и важных взрослых тем. Например, конкуренции. Глава государства подчеркнул – лучший исполнитель должен быть определен по итогам честного соревнования. Но каждый из этих ребят – уже победитель.

Александр Лукашенко: «Здесь победит только сильнейший»

Беларусь на конкурсе представит Даниэль Ястремский. Юношу уже окрестили белорусским Джастином Бибером.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Настрой, говорит, боевой. Но даже в том случае, если не удастся стать первым – свое «Евровидение» он уже выиграл. Ведь главное – возможность рассказать всему миру о своей стране и найти новых друзей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ксюша сказала, что ты обязательно выиграешь этот конкурс.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на международном детском песенном конкурсе «Евровидение–2018»:
Я сделаю все, чтобы представить свою страну достойно.

Александр Лукашенко:
Но если ты проиграешь нашему товарищу из Армении или россиянину, страшно не будет. Потому что мы уже хозяева. Но мы не можем как хозяева выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

На память о встрече участники конкурса, делегаты и организаторы, преподнесли Александру Лукашенко подарок. Символический главный приз детского песенного конкурса. Были и личные сувениры. Данэлия Тулешова приехала из Казахстана. Эта страна впервые участвует в «Евровидении». На память главе государства девочка преподнесла домашний оберег. Она верит в силу талисманов и сама носит ожерелья и браслеты, которые придают ей уверенности в собственных силах.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Символический подарок пообещали участники и победители «Евровидения» прошлых лет и заверили – об их творческих победах еще обязательно услышат. Ведь «Евровидение» – эта та самая стартовая площадка, которая дает путевку в мир большой эстрады.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

На память в конце встречи – общее фото и сладкие подарки от Президента. С лучшей детской музыкальной композицией уходящего года Европа определиться уже 25 ноября. Финал шоу пройдет в «Минск-Арене». Слоган конкурса «Лайт-ап». Зажигай – для ребят не пустые слова. В этот вечер для одного из участников засияет его звезда и она обязательно станет счастливым началом успешной творческой карьеры.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается неделя детского «Евровидения». Нынешний конкурс войдет в историю рекордным числом стран-участниц, сообщили в программе...
 
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