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Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»

20.11.2018 20:50 — Разное | СТВ  
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17 ноября во всём мире отмечается Международный день недоношенных детей. В гостях программы «Большой город» женщина, которая уже больше 20 лет доказывает на практике, что преждевременные роды – не приговор. Заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко.

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Теги: Минск
 
 
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17 ноября во всём мире отмечается Международный день недоношенных детей. В гостях программы «Большой город» женщина, которая уже больше 20 лет доказывает на...
 
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