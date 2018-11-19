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«Чтобы немного разгрузить узких специалистов»: у участковых терапевтов прибавится функций
Теперь участковые терапевты будут больше уделять внимание пациенту, сообщили в программе
Ольга Лажбенёва, врач общей практики УЗ « 29-я городская поликлиника г. Минска» :
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Теперь участковые терапевты будут больше уделять внимание пациенту, сообщили в программе «Большой город». Так, вскоре все терапевты станут ещё ЛОРами, хирургами,...
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