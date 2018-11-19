Лукашенко наградил прапорщика из Печей, где погиб Коржич, и полковника, назвавшего своим отечеством Россию

В списке бывший начальник НИИ Вооруженных сил Олег Любочко, который восхищался царем Иваном Грозным и называл отечеством Россию, а также адъютант начальника 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах, где в прошлом году был обнаружен в петле Александр Коржич , а ряд командиров осуждены за дедовщину, передает

13 военнослужащих - от генерал-майора до подполковников - награждены медалью «За безупречную службу» первой степени.

Государственную награду получил полковник Олег Любочко, который в указе фигурирует как «начальник Научно-исследовательского института Вооруженных сил Беларуси». Однако на сайте Минобороны начальником НИИ уже обозначен полковник Виктор Тумар.

Олег Любочко исчез с поста после публикации в августе в российском издании «Военно-промышленный курьер» статьи «Миссия России - стратегическое сдерживание» (заголовок редакторский, у автора заголовок был «Военная доктрина Ивана Грозного»), где он выразил восхищение российским самодержцем и назвал Отечеством Россию. Как подсчитала «Наша Нива», слово «русский» в тексте встречается 35 раз, «Россия» - 11, «Беларусь» - не упоминается ни разу (один раз - "Белоруссия").





Среди награжденных - и адъютант начальника учебки в Печах, где погиб солдат Коржич.





Среди 130 награжденных медалью «За безупречную службу» III степени - старший прапорщик Олег Лавский, адъютант начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил, а также прапорщик Алина Лавская, начальник секретной части этого же подразделения .





Если учесть, что списки на награды подавались за несколько месяцев до подписания указа Александром Лукашенко, можно предположить, что прапорщик Олег Лавский был адъютантом у бывшего командира «учебки» в Печах полковника Константина Чернецкого, который после смерти рядового Александра Коржича и скандала с дедовщиной был уволен с должности.