ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко наградил прапорщика из Печей, где погиб Коржич, и полковника, назвавшего своим отечеством Россию

20.11.2018 20:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Президент подписал указ о награждении почти 200 военнослужащих медалями «За безупречную службу».



В списке бывший начальник НИИ Вооруженных сил Олег Любочко, который восхищался царем Иваном Грозным и называл отечеством Россию, а также адъютант начальника 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах, где в прошлом году был обнаружен в петле Александр Коржич , а ряд командиров осуждены за дедовщину, передает «Радыё Свабода».

13 военнослужащих - от генерал-майора до подполковников - награждены медалью «За безупречную службу» первой степени.

Государственную награду получил полковник Олег Любочко, который в указе фигурирует как «начальник Научно-исследовательского института Вооруженных сил Беларуси». Однако на сайте Минобороны начальником НИИ уже обозначен полковник Виктор Тумар.

Олег Любочко исчез с поста после публикации в августе в российском издании «Военно-промышленный курьер» статьи «Миссия России - стратегическое сдерживание» (заголовок редакторский, у автора заголовок был «Военная доктрина Ивана Грозного»), где он выразил восхищение российским самодержцем и назвал Отечеством Россию. Как подсчитала «Наша Нива», слово «русский» в тексте встречается 35 раз, «Россия» - 11, «Беларусь» - не упоминается ни разу (один раз - "Белоруссия").

Среди награжденных - и адъютант начальника учебки в Печах, где погиб солдат Коржич.

Среди 130 награжденных медалью «За безупречную службу» III степени - старший прапорщик Олег Лавский, адъютант начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил, а также прапорщик Алина Лавская, начальник секретной части этого же подразделения .

Если учесть, что списки на награды подавались за несколько месяцев до подписания указа Александром Лукашенко, можно предположить, что прапорщик Олег Лавский был адъютантом у бывшего командира «учебки» в Печах полковника Константина Чернецкого, который после смерти рядового Александра Коржича и скандала с дедовщиной был уволен с должности.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент подписал указ о награждении почти 200 военнослужащих медалями «За безупречную службу».
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд Евросоюза рассмотрит иск шотландских противников Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика