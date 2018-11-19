США ввели новые санкции против России





Под ограничительные меры Минфина США попали две российские компании: ООО «Глобальные концепции Групп» и «Промсырьеимпорт». Кроме того, туда внесен первый заместитель директора «Промсырьеимпорта», гражданин РФ, Андрей Догаев.





Сообщается, что новые санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что вскрыло «международную сеть, через которую иранский режим, работая с российскими компаниями, предоставляет миллионы баррелей нефти сирийскому правительству». А режим Башара Асада, в свою очередь, «способствует перемещению сотен миллионов долларов США в Корпус Стражей Исламской революции для дальнейшей передачи ХАМАС и Хизбалле».

«Сегодня мы действуем против сложной схемы, которую Иран и Россия использовали для укрепления режима Асада и получения средств для иранской пагубной деятельности», - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Минфин США также «прицепил» к этой схеме Центральный банк Ирана. По его мнению, должностные лица иранского ЦБ «продолжают эксплуатировать международную финансовую систему», и даже «использовали компанию», которая занимается гуманитарными операциями, «в качестве инструмента для облегчения финансовых переводов».

Российская компания «Промсырьеимпорт» является уполномоченной правительством РФ организацией по покупке иранской нефти в сделке «нефть в обмен на товары», сообщает агентство «Интерфакс». В 2017 году Иран и министерство энергетики России подписали контракт на поставку иранской нефти на мировые рынки через «Промсырьеимпорт» в объеме до 5 млн тонн.