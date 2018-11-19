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Никол Пашинян: Продажа Минском вооружения Баку противоречит сути ОДКБ

20.11.2018 20:41 — Разное | Партизан  
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Если 6 декабря ОДКБ не достигнет консенсуса в отношении вопроса избрания нового генсека организации, Армения продолжит работу по достижению консенсуса.

Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, сообщает tut.by с ссылкой на Panarmenian.net.

На вопрос о том, намерен ли Ереван отвечать на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси, Пашинян заявил, что уже отреагировал на эти заявления.

«Думаю, с армянской стороны последовала реакция на ответ пресс-секретаря МИД Беларуси, я лично ответил. Все, что я сказал, останется в силе», — сказал Пашинян, отметив, что потребует объяснений как по уже упомянутым, так и по другим вопросам.

Комментируя заявление о продаже белорусских систем ПВО Азербайджану, Пашинян сказал, что это не имеет никакого отношения к эскалации армяно-белорусских отношений. Он напомнил, что Беларусь поставила Азербайджану партию реактивных систем залпового огня «Полонез», еще когда генсеком ОДКБ был представитель Армении.


Как пишет BSBlog, за текущий год товарооборот между двумя странами утроился, при этом рост азербайджанского экспорта в Беларусь вырос на 50%. Очевидно, что значительную часть оборота (и его роста) дают закупки Азербайджаном в Беларуси различных систем вооружения и военной техники.

Баку останется на обозримую перспективу стратегическим союзником Минска на Южном Кавказе в вопросах безопасности. История двусторонних отношений свидетельствует о способности постсоветских стран формировать результативные блоки на базе общих интересов и персонального доверия между их руководителями. При этом интересы беларуско-азербайджанского сотрудничества будут и далее приоритетны по отношению к беларуским обязательствам в рамках ОДКБ, которая и далее останется лоскутной организацией с внутренними расколами по различным вопросам.

«Наша позиция очень ясна: мы осуждаем такие сделки, рассматриваем эти действия как направленные против национальных интересов Республики Армения, и считаем, что они искажают суть ОДКБ․․․ Мы должны взаимно объясниться», — отметил Пашинян.

Он добавил, что для всех стран — членов ОДКБ должно быть ясно, какие обязательства они имеют друг перед другом и организацией.

«Мы полностью соблюдаем наши обязательства, чего, к сожалению, не можем сказать о некоторых наших партнерах», — подчеркнул Пашинян.

И. о. премьер-министра добавил, что цель Армении придать новое содержание ОДКБ, уточнить отношения и обязательства, иметь взаимно прогнозируемые и прозрачные отношения. И начать эту работу он планирует 6 декабря на очередном саммите глав — государств ОДКБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Если 6 декабря ОДКБ не достигнет консенсуса в отношении вопроса избрания нового генсека организации, Армения продолжит работу по достижению консенсуса.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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