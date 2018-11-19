Никол Пашинян: Продажа Минском вооружения Баку противоречит сути ОДКБ

tut.by с ссылкой на Panarmenian.net. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, сообщаетс ссылкой на Panarmenian.net.





На вопрос о том, намерен ли Ереван отвечать на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси, Пашинян заявил, что уже отреагировал на эти заявления.





«Думаю, с армянской стороны последовала реакция на ответ пресс-секретаря МИД Беларуси, я лично ответил. Все, что я сказал, останется в силе», — сказал Пашинян, отметив, что потребует объяснений как по уже упомянутым, так и по другим вопросам.





Комментируя заявление о продаже белорусских систем ПВО Азербайджану, Пашинян сказал, что это не имеет никакого отношения к эскалации армяно-белорусских отношений. Он напомнил, что Беларусь поставила Азербайджану партию реактивных систем залпового огня «Полонез», еще когда генсеком ОДКБ был представитель Армении.









BSBlog , за текущий год товарооборот между двумя странами утроился, при этом рост азербайджанского экспорта в Беларусь вырос на 50%. Очевидно, что значительную часть оборота (и его роста) дают закупки Азербайджаном в Беларуси различных систем вооружения и военной техники. Как пишет, за текущий год товарооборот между двумя странами утроился, при этом рост азербайджанского экспорта в Беларусь вырос на 50%. Очевидно, что значительную часть оборота (и его роста) дают закупки Азербайджаном в Беларуси различных систем вооружения и военной техники.





Баку останется на обозримую перспективу стратегическим союзником Минска на Южном Кавказе в вопросах безопасности. История двусторонних отношений свидетельствует о способности постсоветских стран формировать результативные блоки на базе общих интересов и персонального доверия между их руководителями. При этом интересы беларуско-азербайджанского сотрудничества будут и далее приоритетны по отношению к беларуским обязательствам в рамках ОДКБ, которая и далее останется лоскутной организацией с внутренними расколами по различным вопросам.





«Наша позиция очень ясна: мы осуждаем такие сделки, рассматриваем эти действия как направленные против национальных интересов Республики Армения, и считаем, что они искажают суть ОДКБ․․․ Мы должны взаимно объясниться», — отметил Пашинян.





Он добавил, что для всех стран — членов ОДКБ должно быть ясно, какие обязательства они имеют друг перед другом и организацией.





«Мы полностью соблюдаем наши обязательства, чего, к сожалению, не можем сказать о некоторых наших партнерах», — подчеркнул Пашинян.





И. о. премьер-министра добавил, что цель Армении придать новое содержание ОДКБ, уточнить отношения и обязательства, иметь взаимно прогнозируемые и прозрачные отношения. И начать эту работу он планирует 6 декабря на очередном саммите глав — государств ОДКБ.