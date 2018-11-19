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Никол Пашинян: Продажа Минском вооружения Баку противоречит сути ОДКБ
Если 6 декабря ОДКБ не достигнет консенсуса в отношении вопроса избрания нового генсека организации, Армения продолжит работу по достижению консенсуса.
Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, сообщает
На вопрос о том, намерен ли Ереван отвечать на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси, Пашинян заявил, что уже отреагировал на эти заявления.
«Думаю, с армянской стороны последовала реакция на ответ пресс-секретаря МИД Беларуси, я лично ответил. Все, что я сказал, останется в силе», — сказал Пашинян, отметив, что потребует объяснений как по уже упомянутым, так и по другим вопросам.
Комментируя заявление о продаже белорусских систем ПВО Азербайджану, Пашинян сказал, что это не имеет никакого отношения к эскалации армяно-белорусских отношений. Он напомнил, что Беларусь поставила Азербайджану партию реактивных систем залпового огня «Полонез», еще когда генсеком ОДКБ был представитель Армении.
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Баку останется на обозримую перспективу стратегическим союзником Минска на Южном Кавказе в вопросах безопасности. История двусторонних отношений свидетельствует о способности постсоветских стран формировать результативные блоки на базе общих интересов и персонального доверия между их руководителями. При этом интересы беларуско-азербайджанского сотрудничества будут и далее приоритетны по отношению к беларуским обязательствам в рамках ОДКБ, которая и далее останется лоскутной организацией с внутренними расколами по различным вопросам.
«Наша позиция очень ясна: мы осуждаем такие сделки, рассматриваем эти действия как направленные против национальных интересов Республики Армения, и считаем, что они искажают суть ОДКБ․․․ Мы должны взаимно объясниться», — отметил Пашинян.
Он добавил, что для всех стран — членов ОДКБ должно быть ясно, какие обязательства они имеют друг перед другом и организацией.
«Мы полностью соблюдаем наши обязательства, чего, к сожалению, не можем сказать о некоторых наших партнерах», — подчеркнул Пашинян.
И. о. премьер-министра добавил, что цель Армении придать новое содержание ОДКБ, уточнить отношения и обязательства, иметь взаимно прогнозируемые и прозрачные отношения. И начать эту работу он планирует 6 декабря на очередном саммите глав — государств ОДКБ.
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Если 6 декабря ОДКБ не достигнет консенсуса в отношении вопроса избрания нового генсека организации, Армения продолжит работу по достижению консенсуса.
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