Лукашенко - белорусскому участнику детского «Евровидения»: Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю

- Вы уже победители! Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уж как повезет, - цитирует Александра Лукашенко

Отдельно президент обратился к белорусскому участнику конкурса Даниэлю Ястремскому:





- Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю.





В конце Александр Лукашенко пообещал ребятам, что обязательно посмотрит конкурс, даже если прийти на него лично у главы государства не получится.

