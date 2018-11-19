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Лукашенко - белорусскому участнику детского «Евровидения»: Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю
Президент встретился с участниками песенного конкурса.
В понедельник, 19 ноября, в Минске открылось детское «Евровидение». А уже на следующий день его участники встретились с Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Юные исполнители получили памятные подарки - сладости и книги о Беларуси. А президенту от участников конкурса подарили стеклянный микрофон - почти такой же, как тот, который вручат победителю «Евровидения».
- Вы уже победители! Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уж как повезет, - цитирует Александра Лукашенко
Отдельно президент обратился к белорусскому участнику конкурса Даниэлю Ястремскому:
- Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю.
В конце Александр Лукашенко пообещал ребятам, что обязательно посмотрит конкурс, даже если прийти на него лично у главы государства не получится.
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Лукашенко - белорусскому участнику детского «Евровидения»: Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю
Президент встретился с участниками песенного конкурса.
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