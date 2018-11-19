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Мужчина избил трехлетнего сына – возбуждено уголовное дело

20.11.2018 20:12 — Разное | Партизан  
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Прокурор возбудил уголовное дело, несмотря на то, что мать мальчика отказалась писать заявление в милицию, опасаясь мести мужа.

Уголовное дело возбуждено по факту избиения трехлетнего ребенка его отцом в Жлобинском районе, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, передает "Спутник".

Случай бытового насилия произошел вечером 3 ноября в деревне Дворище, там мужчина избил своего 3-летнего сына. Выяснилось, что он не менее семи раз ударил ребенка по разным частям тела, в результате чего малыш получил легкие телесные повреждения, которые повлекли за собой временное расстройство здоровья.

Однако мать мальчика не стала обращаться в милицию с заявлением, поскольку опасалась, что муж может ей отомстить. Выяснилось, что 37-летний мужчина – безработный, раньше его неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и другие проступки.


В Жлобинской районной прокуратуре такое поведение матери пострадавшего мальчика расценили как неспособность самостоятельно защищать его права и законные интересы. Правоохранители провели проверку, по результатам которой в отношении мужчины, избившего сына, возбудили дело по статье 153 Уголовного кодекса Беларуси ("Умышленное причинение легкого телесного повреждения"). Примечательно, что домашнего тирана привлекут к ответственности даже в том случае, если в семье наступит перемирие.

"Для организации расследования уголовное дело направлено в Жлобинский районный отдел Следственного комитета Беларуси. Одновременно прокуратура инициировала проверку условий проживания несовершеннолетнего в данной семье, анализ работы субъектов профилактики с родителями", – сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

 
 
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Прокурор возбудил уголовное дело, несмотря на то, что мать мальчика отказалась писать заявление в милицию, опасаясь мести мужа.
 
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