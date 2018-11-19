В Китае писательницу приговорили к 10 годам тюрьмы за сцену с сексом геев в книге

BBC . Китайскую писательницу, известную под псевдонимом Лю, приговорили к 10 годам тюрьмы за описание секса геев в книге. Об этом сообщает





Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу за "производство и продажу непристойных материалов", где изображено "мужское гомосексуальное поведение с развратными сексуальными действиями".





Полицейские обратили внимание на роман после того, как он стал набирать популярность в интернете. Писательница продала более 7 тыс. копий этого произведения, и заработала на продажах этого и других своих текстов почти $40 тыс.





Отмечается, что столь суровое наказание вызвало протесты в соцсетях.





Женщина подала апелляцию.





В Китае порнографические материалы запрещены законом.







