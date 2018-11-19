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В Китае писательницу приговорили к 10 годам тюрьмы за сцену с сексом геев в книге

20.11.2018 19:47 — Разное | Партизан  
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Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу Лю за "производство и продажу непристойных материалов". В китайских соцсетях это вызвало протесты.

Китайскую писательницу, известную под псевдонимом Лю, приговорили к 10 годам тюрьмы за описание секса геев в книге. Об этом сообщает BBC.

Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу за "производство и продажу непристойных материалов", где изображено "мужское гомосексуальное поведение с развратными сексуальными действиями".

Полицейские обратили внимание на роман после того, как он стал набирать популярность в интернете. Писательница продала более 7 тыс. копий этого произведения, и заработала на продажах этого и других своих текстов почти $40 тыс.

Отмечается, что столь суровое наказание вызвало протесты в соцсетях. 

Женщина подала апелляцию.

В Китае порнографические материалы запрещены законом.



 
 
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Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу Лю за "производство и продажу непристойных материалов". В китайских соцсетях это вызвало протесты.
 
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Вороновская газета
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Lida.Info
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