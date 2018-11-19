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В Китае писательницу приговорили к 10 годам тюрьмы за сцену с сексом геев в книге
Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу Лю за "производство и продажу непристойных материалов". В китайских соцсетях это вызвало протесты.
Китайскую писательницу, известную под псевдонимом Лю, приговорили к 10 годам тюрьмы за описание секса геев в книге. Об этом сообщает
Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу за "производство и продажу непристойных материалов", где изображено "мужское гомосексуальное поведение с развратными сексуальными действиями".
Полицейские обратили внимание на роман после того, как он стал набирать популярность в интернете. Писательница продала более 7 тыс. копий этого произведения, и заработала на продажах этого и других своих текстов почти $40 тыс.
Отмечается, что столь суровое наказание вызвало протесты в соцсетях.
Женщина подала апелляцию.
В Китае порнографические материалы запрещены законом.
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Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу Лю за "производство и продажу непристойных материалов". В китайских соцсетях это вызвало протесты.
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