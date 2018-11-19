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Малайзия больше других азиатских стран выиграет от торговой войны Китая с США

20.11.2018 20:02 — Разное | Интерфакс  
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Торговый конфликт США и Китая, крупнейших экономик мира, способен нанести ущерб всей глобальной экономике, однако некоторые страны могут частично компенсировать падение за счет замещения поставок китайских товаров в США и наоборот собственным экспортом, полагают аналитики Nomura.

"Продолжительный торговый конфликт между США и Китаем может привести к тому, что компании будут замещать поставки импортом из других стран и переносить свое производство в другие страны", - говорится в отчете финкомпании.

Для того, чтобы оценить возможные последствия, аналитики оценили список из 7,7 тыс. наименований товаров, на которые были наложены пошлины, и рассмотрели их стоимость в 13 азиатских странах. На основе этого анализа был создан индекс Nomura Import Substitution Index (NISI), позволяющий предположить потенциальную выгоду стран от перераспределения потоков поставок.

Как следует из результатов исследования, наибольшую выгоду может получить Малайзия, в том числе за счет поставок электронных интегральных микросхем, сжиженного природного газа (СПГ) и телекоммуникационного оборудования.

Япония сможет использовать свои возможности по экспорту автомобилей с ДВС с электрозажиганием, тогда как Пакистан способен нарастить поставки хлопчатобумажной пряжи.

Среди стран, которые могут принять у себе перенесенное из Китая производство, эксперты выделили Вьетнам.

По оценке Nomura, наименьшую потенциальную выгоду от смены поставщиков получит Южная Корея, однако такая ситуация несет в себе возможности для семи компаний страны, включая CK Innovation, S-Oil и GS Holdings.

 
 
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Торговый конфликт США и Китая, крупнейших экономик мира, способен нанести ущерб всей глобальной экономике, однако некоторые страны могут частично компенсировать...
 
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Лоевский край
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Вороновская газета
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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