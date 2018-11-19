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К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя
Новости Беларуси. Резонансное ДТП с участием школьников из Украины произошло по причине невнимательности водителя автомобиля с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому выводу привело расследование уголовного дела. Авария случилась утром 13 мая.
Группа украинских детей на микроавтобусе возвращалась домой из Польши. Водитель допустил попутное столкновение с автопогрузчиком в Каменецком районе.
Как выяснилось, он отвлекся на телефон, который лежал на приборной панели. В микроавтобусе помимо водителя в тот момент находились семеро пассажиров. Один из них погиб на месте.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.
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К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя
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Новости Беларуси. Резонансное ДТП с участием школьников из Украины произошло по причине невнимательности водителя автомобиля с детьми, сообщили в программе...
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