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Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро

20.11.2018 21:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Реконструкция производств и создание рабочих мест. Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ 20 ноября заверили подписями в правительстве. Это можно считать началом серии крупных проектов по финансированию белорусской экономики.

Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро

Например, реконструкции автодороги М7 «Минск – Ошмяны – литовская граница» и модернизации пункта пропуска «Каменный Лог». Есть задумки по сотрудничеству в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике.

Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро

Александр Стубб, вице-президент Европейского инвестиционного банка:
Мы подписали документы суммарно на 160 млн. евро. Первое направление – крупный проект с «Минскводоканалом» (по реконструкции Минской очистной станции), который повысит качество жизни для примерно 2 млн. человек. Второе направление – поддержка малых и средних предприятий через белорусские банки. Как нам кажется, это поможет создать более 2,5 тыс. рабочих мест.

Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро

Европейский инвестиционный банк – одна из крупнейших в мире финансовых структур. Акционерный капитал превышает 240 миллиардов долларов. Традиционно, 9 из 10 проектов реализуется внутри Евросоюза, еще 10% – за его пределами.
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Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Реконструкция производств и создание рабочих мест. Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн...
 
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