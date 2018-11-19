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Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро
Новости Беларуси. Реконструкция производств и создание рабочих мест. Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ 20 ноября заверили подписями в правительстве. Это можно считать началом серии крупных проектов по финансированию белорусской экономики.
Например, реконструкции автодороги М7 «Минск – Ошмяны – литовская граница» и модернизации пункта пропуска «Каменный Лог». Есть задумки по сотрудничеству в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике.
Александр Стубб, вице-президент Европейского инвестиционного банка:
Европейский инвестиционный банк – одна из крупнейших в мире финансовых структур. Акционерный капитал превышает 240 миллиардов долларов. Традиционно, 9 из 10 проектов реализуется внутри Евросоюза, еще 10% – за его пределами.
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Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро
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Новости Беларуси. Реконструкция производств и создание рабочих мест. Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн...
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