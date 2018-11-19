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«Чем раньше папа принимает участие в выхаживании недоношенного ребёнка, тем лучше потом сохраняется семья»
В белорусских больницах удаётся спасти практически всех малышей, которые поторопились родиться на свет. У нас – один из лучших показателей в СНГ. 60% недоношенных детей вырастают абсолютно здоровыми. Но этот процесс очень сложный и трудоёмкий.
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Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Папы просятся, папа побыл с ребёнком, и говорит, что дольше хочет здесь побыть: «Я хочу поменять памперс этому малышу, я хочу сам тоже покормить. Почему только моя жена может? Я тоже хочу!» Поэтому мы недооцениваем пап, на самом деле.
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«Чем раньше папа принимает участие в выхаживании недоношенного ребёнка, тем лучше потом сохраняется семья»
В белорусских больницах удаётся спасти практически всех малышей, которые поторопились родиться на свет. У нас – один из лучших показателей в СНГ. 60% недоношенных...
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