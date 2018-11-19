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«Кожа к коже»: как правильно применять метод «Кенгуру» для недоношенных детей
Многие видели в Интернете ролики с трогательными моментами, когда новорождённые малыши прижимаются к маме и к папе. Рассказываем в программе
Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Мама – это эмоциональный контакт, сохранение грудного молока.
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Многие видели в Интернете ролики с трогательными моментами, когда новорождённые малыши прижимаются к маме и к папе. Рассказываем в программе «Большой город» о...
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