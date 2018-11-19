|
Примерить мундир и прикоснуться к оружию войны 1812 года: уникальная выставка в Борисове
Лилия Вязович, старший научный сотрудник ГУ «Борисовский объединённый музей»:
В Борисове был первый человек, который занимался темой войны 1812 года. Это был помещик Иван Хрисанфович Колодеев. Человек, собравший огромную коллекцию – более 11 тысяч томов книг, более 7 тысяч предметной части. Но он подарил её Москве. Он хотел, чтобы это было в музее, где строилось специальное здание.
Было написано: «Коллекция из посады Новоборисов помещика Ивана Хрисанфовича Колодеева». Коллекция потеряна для нас, хотя 8 тысяч томов книг вернули. В 1926 году указом БССР вернули их в Минск, в Национальную библиотеку. Поэтому интерес к нашей экспозиции проявляется круглый год.
Спустя время зал дополнили новые экспонаты. Историческую и знаковую фигуру Ивана Колодеева чтит весь город. И библиотека решила восстановить культурную утрату и создать свою коллекцию, наподобие колодеевской.
Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева:
Все книги, которые собраны в нашей коллекции, они посвящены эпохе наполеоновских воин. Мы назвали её «Новое Борисовское собрание материалов по эпохе наполеоновских воин». Название похоже на оригинальное название коллекции Колодеева. И в нашем собрании также есть старинные раритеты и современные издания, которые можно отнести к образцам полиграфического искусства.
Новости по теме
‡агрузка...
К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя
Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро
«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом
Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве
8 888 дней Президента Беларуси
В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»
Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»
Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Театрализованные битвы состоятся 24 и 25 ноября на знаменитом Брилёвском поле – реконструкция войны 1812 года. А также в Борисове в эти дни пройдут различные выставки....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)