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Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

20.11.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «55 лет, тот возраст, когда рок-н-ролл ушел безвозвратно». Как всегда, с юмором прокомментировала свое состояние российская певица Лолита Милявская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ей стало плохо во время концерта в Могилеве. На сцену артистка вышла, а вот завершить выступление не смогла. Медики констатировали гипертонический криз.

Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

Во время выступления артистке резко стало плохо и потребовалась помощь врачей. Диагноз – гипертонический криз. К счастью, все обошлось, но зрителям пришлось понервничать за здоровье певицы.

Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

Юрий Прокопенко, СТВ:
Сольный концерт Лолиты вызвал в Могилёве немалый интерес. Трибуны Ледового дворца собрали полторы тысячи поклонников певицы. Но спеть все свои хиты российская поп-дива не смогла.

Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

Это кадры как раз того самого концерта. Уже в начале выступления зрители замечают: артистка чувствует себя плохо. Обычно экспрессивная и эпатажная, на могилевской сцене Лолите приходится исполнять песни сидя на стуле.

Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

Уже потом станет известно. Еще до начала концерта у певицы случился гипертонический криз – резко подскочило давление. Ей оказали скорую помощь врачи на месте. Однако с каждой песней Лолите становилось все хуже. После исполнения пяти песен директор певицы настоял на прекращении концерта.

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Решение о прекращении концерта зрители восприняли с пониманием. Как нам сообщили организаторы, никто не стал требовать вернуть деньги за билеты.

Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

Анжела Бенденкова, житель Могилёва:
Когда уже заметили, она сказала, что немного плоховато себя чувствует, просто была тревога.

Не показывая своего состояния, стала исполнять свои песни. Потом ухудшение было, и она стала у зала спрашивать, может кто-то посоветует, что можно принять, какое лекарство.

Люди с пониманием отнеслись, никто из зала не уходил. И когда она даже ушла со сцены, все ожидали, что она примет какое-то лекарство, выйдет обратно. Поддерживали аплодисментами, стали исполнять ее песни.

Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

Впрочем, и сама Лолита, по рассказам очевидцев, старалась держаться на сцене достойно и даже шутила над собой. Например, о том, что в 55 лет «рок-н-ролл ушел безвозвратно».

Юрий Прокопенко:
Концерт певицы в Могилеве стал четвертым и последним из гастрольного тура по Беларуси. Его организаторы ждут решения от представителей Лолиты. В ближайшие дни станет известно – будет ли перенос концерта на другой день или зрителям вернут деньги за билеты.
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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. «55 лет, тот возраст, когда рок-н-ролл ушел безвозвратно». Как всегда, с юмором прокомментировала свое состояние российская певица Лолита...
 
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