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В Смоленской области найдена мертвой девочка, которая написала письмо Путину
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Как сообщает
После того, как дочь написала письмо Путину и отправила его на адрес администрации президента, женщину вызвали к начальству и отругали. Незадолго до гибели на странице в соцсети девочка написала: «Почему вы все такие злые?».
По неподтвержденной информации, была найдена предсмертная записка, в которой школьница просит никого в своей смерти не винить.
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Она была инвалидом по зрению и ее дразнили одноклассники.
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