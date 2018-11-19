В Смоленской области найдена мертвой девочка, которая написала письмо Путину

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Как сообщаетсо ссылкой на смоленские СМИ, девочка жаловалась также на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению и ее дразнили одноклассники. Мать подростка работает санитаркой в местной больнице.После того, как дочь написала письмо Путину и отправила его на адрес администрации президента, женщину вызвали к начальству и отругали. Незадолго до гибели на странице в соцсети девочка написала:По неподтвержденной информации, была найдена предсмертная записка, в которой школьница просит никого в своей смерти не винить.