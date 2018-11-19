Польша отказалась подписывать миграционный пакт ООН

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что республика не будет подписывать миграционный пакт ООН.

"Да, мы считаем, что это не является хорошим решением", - сказал М.Блащак, отвечая во вторник в эфире Польского радио на вопрос, подпишет ли Варшава миграционный пакт.

"Это не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис, наоборот, это только усилит кризис и его последствия", - заявил он.

В 2016 году Генассамблея ООН приняла политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

До этого от участия в пакте отказались Болгария, США, Венгрия, Австрия и Чехия.