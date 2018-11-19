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В Британии обеспокоены возможным избранием россиянина на пост главы Интерпола

20.11.2018 21:11 — Разное | Интерфакс  
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Британские министры выражают обеспокоенность возможной победой россиянина Александра Прокопчука на предстоящих выборах руководителя Интерпола, сообщает во вторник британская газета "Гардиан".

"В том случае, если А.Прокопчук будет избран главой Интерпола, это будет оскорблением пострадавших в результате химатаки в Солсбери", - считает лидер партии Либерал-демократов Великобритании Винс Кейбл.

Эту позицию разделяет и председатель комитета по иностранным делам палаты общин Том Тагенхат.

"Это очень необычная ситуация, когда мы стоим не только перед возможностью поставить лису во главе курятника, но и убийцу во главе расследования попытки убийства (речь идет об отравлении Скрипалей в Солбсери - ИФ)", - приводит издание слова Т.Тагенхата.

По словам "теневого" министра иностранных дел Британии Эмили Торнберри, "главный вопрос состоит в том, какие именно усилия в сфере дипломатии будут приниматься в ближайшие 24 часа, чтобы большинство проголосовало против кандидатуры россиянина".

Обеспокоенность победой А.Прокопчука выражают и в Шотландии: по мнению пресс-секретаря Шотландской национальной партии Стюарта Макдональда, такой итог выборов главы организации может привести к негативным последствиям.

Ранее группа сенаторов США выступила с совместным обращением, в котором призывает администрацию президента США Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры А. Прокопчука на предстоящих выборах президента организации.

"Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора А.Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника", - говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте республиканца Роджера Уикера.

Помимо Р.Уикера, под обращением подписались демократы Джен Шахин и Крис Кунс, а также республиканец Марко Рубио.

Сенаторы предупреждают, что, если А.Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Россия продолжит "злоупотреблять красными уведомлениями" (сообщения об аресте, направляющиеся всем странам-членам организации - ИФ) и "блокировать усилия по реальной реформе" организации. Кроме того, они опасаются, А.Прокопчук получит доступ к конфиденциальным данным, которые "укрепят возможности Кремля в области преследования критиков, живущих за пределами России".

А.Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент он является вице-президентом Интерпола.

Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду.

 
 
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Британские министры выражают обеспокоенность возможной победой россиянина Александра Прокопчука на предстоящих выборах руководителя Интерпола, сообщает во...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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