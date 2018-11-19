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Суд Евросоюза рассмотрит иск шотландских противников Brexit

20.11.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Иск шотландских парламентариев, настаивающих на праве Британии остановить процесс Brexit в одностороннем порядке, будет рассмотрен судом Евросоюза в конце ноября, сообщает во вторник британское издание Evening Standard.

Изначально заявители поставили перед шотландским судом вопрос о том, может ли Британия в одностороннем порядке остановить реализацию процесса Brexit, который был запущен на основании статьи 50 Лиссабонского договора. В итоге Сессионный суд (высшая судебная инстанция Шотландии) принял решение о передачи иска на рассмотрение суду Евросоюза.

В свою очередь, правительство Британии обратилось в Сессионный суд с апелляцией. Однако суд не согласился с доводами британского правительства, после чего заявители обратились с аналогичным ходатайством в британский Верховный суд. Однако во вторник Верховный суд Британии также отказал Лондону в праве апелляции на запрос шотландских парламентариев.

Заседание суда Евросоюза, на котором будет рассмотрен иск шотландских парламентариев о праве на прекращении реализации Brexit, намечено на 27 ноября.

Евросоюз и Британия продолжают активные переговоры по вопросу выхода Лондона из ЕС: в Брюсселе 25 ноября пройдет решающий саммит ЕС по соглашению по Brexit.

Ранее в ноябре британские СМИ сообщили, что переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье предложил продлить переходный период по Brexit до декабря 2022 года. Продление переходного периода даст Великобритании и ЕС больше времени, чтобы заключить торговое соглашение. В то же время, в переходный период Великобритания продолжит совершать платежи в ЕС, также для Великобритании сохранятся и другие обязанности членов Евросоюза.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

 
 
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Иск шотландских парламентариев, настаивающих на праве Британии остановить процесс Brexit в одностороннем порядке, будет рассмотрен судом Евросоюза в конце ноября,...
 
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Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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