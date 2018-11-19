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Новости экономики за 20.11.2018

20.11.2018 22:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Розничный товарооборот с начала года вырос почти на 9% и уже превысил 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новости экономики за 20.11.2018


Это значит, что каждый белорус ежедневно тратит в среднем 12 рублей 60 копеек.

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

Традиционно, 90% покупок приходится на различные магазины. Опережающими темпами растёт общепит. В столовых, кафе и ресторанах граждане оставили 2 миллиарда рублей, на 11% больше, чем в 2017 году.

УМНЫЙ ГОРОД

Новости экономики за 20.11.2018

Строительство умного города. Как эффективно использовать опыт китайских коллег и помочь резидентам китайско-белорусского индустриального парка стать более конкурентоспособными? Эти вопросы обсуждали участники семинара в Минске, организованного Министерством коммерции Китайской Народной Республики.

Беларусь имеет уникальное географическое расположение, её западная часть связана с огромным рынком Европейского Союза. Именно туда планируется экспортировать продукцию китайско-белорусского индустриального парка. Одна из главных системных проблем в этом вопросе нехватка кадров.

Новости экономики за 20.11.2018

Ян Дунжи, директор отдела управления операциями платформы китайского научно-исследовательского центра по развитию информационной индустрии при МПИ:
Нехватка кадров – системная проблема, ее трудно решить, поэтому нужно привлекать кадры из других стран, чтобы они помогали развивать цифровую экономику.

РАБОЧИЙ– ВЫХОДНОЙ

Новости экономики за 20.11.2018

В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня, а отдыхать – 113. В Минтруда обнародовали производственный календарь на 2019 год. Из общего количества выходных 9 дней приходится на праздники, остальные на субботу-воскресенье.

Решение о переносе рабочих дней пока не принято. Но на общее количество это не повлияет. Перенесённые рабочие дни всё равно придётся отработать.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Розничный товарооборот с начала года вырос почти на 9% и уже превысил 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Это...
 
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Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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