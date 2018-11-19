|
Новости экономики за 20.11.2018
Новости Беларуси. Розничный товарооборот с начала года вырос почти на 9% и уже превысил 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно, 90% покупок приходится на различные магазины. Опережающими темпами растёт общепит. В столовых, кафе и ресторанах граждане оставили 2 миллиарда рублей, на 11% больше, чем в 2017 году.
УМНЫЙ ГОРОД
Строительство умного города. Как эффективно использовать опыт китайских коллег и помочь резидентам китайско-белорусского индустриального парка стать более конкурентоспособными? Эти вопросы обсуждали участники семинара в Минске, организованного Министерством коммерции Китайской Народной Республики.
Беларусь имеет уникальное географическое расположение, её западная часть связана с огромным рынком Европейского Союза. Именно туда планируется экспортировать продукцию китайско-белорусского индустриального парка. Одна из главных системных проблем в этом вопросе нехватка кадров.
Ян Дунжи, директор отдела управления операциями платформы китайского научно-исследовательского центра по развитию информационной индустрии при МПИ:
РАБОЧИЙ– ВЫХОДНОЙ
В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня, а отдыхать – 113. В Минтруда обнародовали производственный календарь на 2019 год. Из общего количества выходных 9 дней приходится на праздники, остальные на субботу-воскресенье.
Решение о переносе рабочих дней пока не принято. Но на общее количество это не повлияет. Перенесённые рабочие дни всё равно придётся отработать.
Новости по теме
‡агрузка...
Новости экономики за 20.11.2018
От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС
К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя
Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро
«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом
Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве
8 888 дней Президента Беларуси
В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Розничный товарооборот с начала года вырос почти на 9% и уже превысил 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)