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От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

20.11.2018 21:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 лет на высоте. Маленький юбилей большой космической станции. За два десятка лет аббревиатура МКС прочно закрепилась в лексиконе землян,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

Международная космическая – самое сложное устройство, созданное человеком. У белорусов – свой повод гордиться. Наш Олег Новицкий пробыл на станции почти год, проведя более сотни научных экспериментов.

О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким

А те самые космические фото Минска сделаны из иллюминатора МКС.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

С высоты 420 км над Землей не видно ни границ, ни различий между странами. А с Земли даже невооруженным глазом, как говорят астрономы, можно разглядеть маленькую яркую точку – это МКС.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

Исторический старт корабля «Протон» с Байконура в 1998 году. Ракета вынесла на орбиту первый служебный модуль «Заря». Космонавт Сергей Крикалев и астронавт Роберт Кабана смотрели это в прямом эфире в Америке. Когда готовились к старту шаттла с мыса Канаверал. Через несколько дней им предстояло монтировать первые блоки МКС на орбите.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

Роберт Кабана, астронавт НАСА:
Меня все спрашивали, кто будет первым на космической станции. И я даже своему экипажу не говорил. А когда пришло время открыть люк, я позвал Сергея и мы вошли на корабль одновременно, спина к спине.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

Сергей Крикалев, начальник ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»:
Действительно, это было такое философское размышление, что вот с этого маленького открытия люка мы открываем дорогу для многолетней будущей совместной работы. 

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

А работы за эти 20 лет было немало. Там вообще какой-то свой космический взгляд на режим дня. По 10 часов каждый день, и только в субботу всего 5. Еще бы, станция полностью автономная.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

А еще эксперименты всякие запланированы, задания с Земли присылают. Одних только центров управления – 5 в разных странах. Станция -то международная. А эти сверхлюди всегда в приподнятом настроении. Еще бы – у них постоянно ощущение полета.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

Есть в истории МКС и белорусская страница. Олег Новицкий, уроженец Червеня, провёл на станции почти год. Это его космическими снимками городов Беларуси восхищались на Родине.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

Поведение плазмы в невесомости, пределы болевого порога. На счету Новицкого – более сотни различных испытаний в космосе. И их, вероятно, будет ещё больше.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

Изначально МКС планировали на 15 лет эксплуатации. То есть 20 лет - уже перелет. Сегодня срок службы станции продлили еще на 6 лет. А там, говорят в Роскосмосе, глядишь и до 28 года полетает. Так что на МКС еще не один такой музыкальный клип снять могут.

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС
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От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 20 лет на высоте. Маленький юбилей большой космической станции. За два десятка лет аббревиатура МКС прочно закрепилась в лексиконе...
 
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