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Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале

20.11.2018 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пожарная тревога и срочная эвакуация. На центральном автовокзале прошли учения МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале

Смоделированное возгорание произошло на втором этаже здания. Для максимальной реалистичности использовали дымовые шашки.

Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале

Спасатели эвакуировали людей как через аварийные выходы, так и с помощью куба жизни, а также тренировались в оказании первой медицинской помощи. В учениях приняли участие свыше 60 человек и 18 единиц спецтехники.

Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Что касается действий, то они были отработаны успешно. Задачей данных учений является отработка взаимодействий наших подразделений совместно с персоналом объекта и другими организациями, которые могут участвовать в  ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Пожарная тревога и срочная эвакуация. На центральном автовокзале прошли учения МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  ...
 
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