ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году

20.11.2018 22:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. К 2030 году в Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза. Такую задачу ставит Всемирная организация здравоохранения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году

Профилактика, качественное, недорогое и доступное лечение этого заболевания, а также ВИЧ и гепатита – эти вопросы обсуждали 20 ноября на межнациональном совещании в Минске.

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году

Его участники – министры здравоохранения и представители фармацевтических компаний. В Беларуси отмечают снижение заболеваемости туберкулёзом, а также уровня смертности.

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году

Но медики признают, что всё ещё остаются устойчивые к лечению формы. В 2017 году в Брестской области запустили пилотный проект по реорганизации фтизиатрической службы. В том числе за счет перехода от стационарного лечения к амбулаторной помощи.

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси
Высвободившиеся ресурсы мы их не забрали, не заморозили, а направили на новые лекарственные препараты, на то, чтобы пациенты получали помощь с первичного звена здравоохранения. Помощь стала более доступной и приближенной к пациенту.

Опыт признан удачным. В 2019 году он будет продолжен во всех регионах страны.
Новости по теме

В Украине количество заболевших корью выросло на треть за неделю

Польша может запретить въезд иностранцам без прививок

Вспышка кори зафиксирована в Польше

Ещё 800 человек заразились корью в Украине

Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии

На Пхукете самый высокий риск заразиться лихорадкой Денге, от которой умерли почти 70 человек в Таиланде

Ещё два самолёта попали на карантин в аэропорту Филадельфии из-за плохого самочувствия людей на борту

Медики определили заболевание у пассажиров рейса Дубай–Нью-Йорк
‡агрузка...
Новости 24 часа

Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году

Новости экономики за 20.11.2018

От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС

К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя

Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К 2030 году в Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза. Такую задачу ставит Всемирная организация здравоохранения,  сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 20.11.2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика