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В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году
Новости Беларуси. К 2030 году в Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза. Такую задачу ставит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профилактика, качественное, недорогое и доступное лечение этого заболевания, а также ВИЧ и гепатита – эти вопросы обсуждали 20 ноября на межнациональном совещании в Минске.
Его участники – министры здравоохранения и представители фармацевтических компаний. В Беларуси отмечают снижение заболеваемости туберкулёзом, а также уровня смертности.
Но медики признают, что всё ещё остаются устойчивые к лечению формы. В 2017 году в Брестской области запустили пилотный проект по реорганизации фтизиатрической службы. В том числе за счет перехода от стационарного лечения к амбулаторной помощи.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси
Опыт признан удачным. В 2019 году он будет продолжен во всех регионах страны.
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Новости Беларуси. К 2030 году в Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза. Такую задачу ставит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в...
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