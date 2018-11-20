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«Нельзя замыкаться». Советы родителям недоношенных детей
Сейчас по всей Беларуси в отделениях реабилитации недоношенных детей находится достаточное количество мам, которые очень переживают за жизнь и здоровье своих малышей. Им необходима психологическая поддержка. Как справиться с болью, не уйти в депрессию и направить все силы на то, чтобы выходить своего ребёнка, спросили в программе
Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Там есть истории разные. Где детки совсем маленькие на 24-25-недельном сроке. Их опыт. Есть тройни, двойни. Их у нас много. Просто прочитать и продумать всё. Принять то, что произошло и жить дальше. Потому что нельзя замыкаться. Самая большая проблема, что мамы начинают винить себя.
Надо доверять своему доктору, доверять коллективу, где выхаживают вашего ребёнка, и уважать докторов, медсестёр, уважать их труд и слушать их. Мы никогда ничего плохого не посоветуем. И если вы слушаете своего доктора, слушаете родителей из «Рано», то у вас всё будет хорошо.
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Сейчас по всей Беларуси в отделениях реабилитации недоношенных детей находится достаточное количество мам, которые очень переживают за жизнь и здоровье своих...
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