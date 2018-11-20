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«Это не приговор»: Ньютон, Чапаев и Черчилль были недоношенными детьми
Говорят, что недоношенные дети становятся более талантливыми и успешными, чем их сверстники, родившиеся абсолютно здоровыми. Об этом мы поговорили в программе
Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
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Говорят, что недоношенные дети становятся более талантливыми и успешными, чем их сверстники, родившиеся абсолютно здоровыми. Об этом мы поговорили в программе...
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