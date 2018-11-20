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«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей
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Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
И дальше мы мамам всегда говорим: «Всё, вы родили. А теперь давайте дальше заниматься! Переживания ваши понятны, но вы должны заниматься ребёнком». И мы начинаем показывать – массажи, гимнастики, которые мама может делать.
И наши детки, как сами мамы говорят, более умные, более сообразительные, чем доношенные детки. Потому что доношенными никто так не занимается. Родился – покормили – поспал, пошёл. А для родителей недоношенного ребёнка каждый шаг, каждое что-то новое – они звонят:
Екатерина Забенько, СТВ:
Юлия Рожко:
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«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей
Каждый пятый ребёнок, родившийся раньше ожидаемого срока, потенциально имеет проблемы со здоровьем. Как избежать этих последствий, мы спросили в программе...
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