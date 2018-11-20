|
«Самый маленький пациент – 520 граммов»: как выхаживают недоношенных детей
По статистике каждый пятый ребёнок, рождённый преждевременно, с массой тела менее 1 500 граммов – инвалид, сообщили в программе
Во 2-ом роддоме помогают набрать вес и восстановить силы малышам, которые родились раньше срока. Обычно в таких случаях самостоятельно «нетерпеливые» младенцы дышать не могут. Их ещё называют «белыми лепестками». Такими же хрупкими и беззащитными, которым доктора дают шанс окрепнуть и стать цветами жизни.
Молодая мама:
Генетика, инфекции, вредные привычки, сумасшедший ритм жизни, плохое питание… Всё это причины преждевременных родов. В начале нулевых половина недоношенных детей не выживала. Тогда ещё не было необходимых аппаратов искусственной вентиляции лёгких и специальных препаратов. То ли дело сейчас.
Рузана вспоминает: рождение дочки далось нелегко. Её «Дюймовочка» появилась на свет гораздо раньше положенного срока.
Ведь когда ребёнок рождается, не понимает, что он недоношенный и просто ждёт помощи. Докторов и материнской заботы. Такие прозрачные кувезы теперь есть практически при каждом роддоме. Для крохи здесь все условия, как у мамы в животе.
Ирина Ляховская, заведующая отделением УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
17 ноября на планете отмечают день недоношенных детей. По данным ВОЗ, каждый год, в мире преждевременно рождаются больше 20 миллионов детей. В России – это почти 6% от общего числа новорождённых, около 7% – в Германии, 10% – в США и 14% – в Испании.
Ещё хочется напомнить, что многие выдающиеся люди родились на несколько месяцев раньше, но потом стали всемирно известными гениями. Среди них – Альберт Эйнштейн, Леонардо Да Винчи, Антонио Вивальди.
Елена Марочкина, заведующий отделением городского клинического родильного дома №2:
Принимают активное участие вместе с докторами и средним медицинским персоналом в выхаживании своих деток.
Новости по теме
«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей
‡агрузка...
Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов
В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году
Новости экономики за 20.11.2018
От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС
К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя
Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро
«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом
Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике каждый пятый ребёнок, рождённый преждевременно, с массой тела менее 1 500 граммов – инвалид, сообщили в программе «Большой город». Выхаживание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)