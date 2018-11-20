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На Брилёвском поле – снова бои: реконструкция войны 1812 года пройдёт в Борисове 24 и 25 ноября
Знаменитое Брилёвское поле Борисова готовится к очередному фестивалю-реконструкции войны 1812 года, рассказали в программе
Лилия Вязович, старший научный сотрудник ГУ «Борисовский объединённый музей»:
Сейчас опять мы возвращаемся к доброй традиции, чтобы восстановить реконструкцию: и то, что происходило на примостных креплениях, и то, что будет происходить на следующий день на самой Березинской переправе. Поэтому город эту традицию поддерживает, и музей – в том числе. Мы будем готовить выставку. И надеемся, что кто к нам придут. Заявки от туристических фирм уже есть, а насколько они оправдаются – уже мы будем видеть по ходу.
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Знаменитое Брилёвское поле Борисова готовится к очередному фестивалю-реконструкции войны 1812 года, рассказали в программе «Центральный регион». В празднике...
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