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Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве
Новости Беларуси. «55 лет, тот возраст, когда рок-н-ролл ушел безвозвратно». Как всегда, с юмором прокомментировала свое состояние российская певица Лолита Милявская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время выступления артистке резко стало плохо и потребовалась помощь врачей. Диагноз – гипертонический криз. К счастью, все обошлось, но зрителям пришлось понервничать за здоровье певицы.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Это кадры как раз того самого концерта. Уже в начале выступления зрители замечают: артистка чувствует себя плохо. Обычно экспрессивная и эпатажная, на могилевской сцене Лолите приходится исполнять песни сидя на стуле.
Уже потом станет известно. Еще до начала концерта у певицы случился гипертонический криз – резко подскочило давление. Ей оказали скорую помощь врачи на месте. Однако с каждой песней Лолите становилось все хуже. После исполнения пяти песен директор певицы настоял на прекращении концерта.
Решение о прекращении концерта зрители восприняли с пониманием. Как нам сообщили организаторы, никто не стал требовать вернуть деньги за билеты.
Анжела Бенденкова, житель Могилёва:
Не показывая своего состояния, стала исполнять свои песни. Потом ухудшение было, и она стала у зала спрашивать, может кто-то посоветует, что можно принять, какое лекарство.
Впрочем, и сама Лолита, по рассказам очевидцев, старалась держаться на сцене достойно и даже шутила над собой. Например, о том, что в 55 лет «рок-н-ролл ушел безвозвратно».
Юрий Прокопенко:
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Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве
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Новости Беларуси. «55 лет, тот возраст, когда рок-н-ролл ушел безвозвратно». Как всегда, с юмором прокомментировала свое состояние российская певица Лолита...
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