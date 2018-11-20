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На яблоне в Вилейке распустились почки

20.11.2018 22:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Протест против зимы. В Вилейке на яблоне распустились почки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На яблоне в Вилейке распустились почки

Наверное, не успевшее «заснуть» дерево начало «оживать» от недостаточно морозной погоды. Последствия такой путаницы сезонов небольшие - весной листьев будет меньше, чем обычно.

На яблоне в Вилейке распустились почки

Впрочем, сейчас на улицах Вилейки столбик термометра не намного выше климатической нормы. В отличие, например, от 1963 года, когда было выше 11 градусов тепла. И 1998 года с почти 17 градусами мороза.
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Протест против зимы. В Вилейке на яблоне распустились почки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наверное, не успевшее «заснуть» дерево...
 
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