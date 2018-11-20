|
На яблоне в Вилейке распустились почки
Новости Беларуси. Протест против зимы. В Вилейке на яблоне распустились почки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Наверное, не успевшее «заснуть» дерево начало «оживать» от недостаточно морозной погоды. Последствия такой путаницы сезонов небольшие - весной листьев будет меньше, чем обычно.
Впрочем, сейчас на улицах Вилейки столбик термометра не намного выше климатической нормы. В отличие, например, от 1963 года, когда было выше 11 градусов тепла. И 1998 года с почти 17 градусами мороза.
Новости по теме
‡агрузка...
Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов
В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году
Новости экономики за 20.11.2018
От первых космонавтов на борту до исполнения «Space Oddity»: вспоминаем яркие моменты работы МКС
К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя
Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро
«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом
Стала спрашивать лекарство у зрителей: что случилось с Лолитой на концерте в Могилёве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Протест против зимы. В Вилейке на яблоне распустились почки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наверное, не успевшее «заснуть» дерево...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)