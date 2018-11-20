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Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска

20.11.2018 22:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Поворот не удался. На площади Змитрока Бядули с рельсов сошел трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска

Инцидент произошел утром 29 ноября и на некоторое время парализовал движение пяти трамвайных маршрутов со стороны проспекта Независимости в направлении Серебрянки.

Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска

По словам очевидцев, передняя тележка вагона повернула налево, а задняя поехала прямо. В происшествии никто не пострадал, движение возобновили в течение получаса.

Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Поворот не удался. На площади Змитрока Бядули с рельсов сошел трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Инцидент...
 
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