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Белорус Геннадий Короткевич выиграл соревнования по программированию в США
20.11.2018 21:40 — Разное | Аргументы и факты
Topcoder Open (TCO) – ежегодный турнир по программированию, проводящийся для того, чтобы поощрить сообщество разработчиков, пишет
12 программистов, победивших в онлайн-этапах, отправляются на очный финал. Финал в этом году состоялся в США (штат Техас) и проходил с 13 по 16 ноября. Лучшим в категории Marathon стал аспирант Санкт-Петербургского университета ИТМО Геннадий Короткевич.
Геннадий Короткевич окончил школу в Гомеле, а в 2012 году стал студентом Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. Ранее он уже был известен как победитель множества соревнований по спортивному программированию: он может похвастаться первыми местами на VK Cup, Russian Code Cup, Яндекс.Алгоритм, Facebook Hacker Cup и многих других конкурсах.
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Наш соотечественник выиграл соревнования Topcoder Open Marathon, которые проходили в Техасе с 13 по 16 ноября.
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