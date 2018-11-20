В Ивановском районе погиб водитель грузовика, зацепившись за ЛЭП

Как стало известно, трагедия произошла 17 ноября. 30-летний водитель грузовика выезжал из лесного массива в направлении агрогородка Мотоль Ивановского района.

Внезапно передней частью кабины автомобиль зацепился за провисший провод линии электропередач. В результате водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Как пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, на указанном участке проводились работы по устранению недостатков в линии электропередач. При этом на момент происшествия провод был обесточен.

В отношении начальника участка филиала, осуществлявшей обслуживание участка организации, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК. Следствие устанавливает обстоятельства нарушения правил безопасности строительных работ.