|
Белорусская федерация биатлона представила форму на новый сезон
Белорусская федерация биатлона и ATEX представили новую форму сезона-2018/19, сообщает
Дизайн гоночного и разминочного костюмов сборных команд Беларуси по биатлону с использованием элементов национальной символики разработала чешская компания ATEX — известный производитель спортивной экипировки, с которой Белорусская федерация биатлона имеет большой опыт совместной работы.
Утепленная спортивная экипировка разработана и пошита минским предприятием — ООО «Спортбелорас».
При производстве формы учитывались требования к экипировке, предъявляемые Международным союзом биатлонистов, а также пожелания спортсменов.
В качестве модели выступила журналистка телеканала «Беларусь 5» Анна Любенкова.
Фото: Белорусская федерация биатлона
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дизайн гоночного и разминочного костюмов сборных команд Беларуси по биатлону с использованием элементов национальной символики разработала чешская компания ATEX.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)