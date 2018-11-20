"Юность" разгромила "Неман" в чемпионате Беларуси по хоккею

Хоккеисты минской «Юности» 20 ноября на льду столичной «Чижовка-Арены» разгромили чемпиона Беларуси двух последних лет гродненский «Неман».



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«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0) .

Шайбы: 1:0 — Стефанович (Гринь, 2.36), 2:0 — Развадовский (Мицкевич, Гайнетдинов, 24.01), 3:0 — Стефанович (К. Брикун, 29.51), 4:0 — Кот (Лопачук, 34.31), 4:1 — Кислый (Хоромандо, Савинов, 36.25), 5:1 — П. Волчек (Развадовский, 44.26), 6:1 — Гайнетдинов (Кот, 45.08), 7:1 — Гайнетдинов (Лопачук, 51.38).

Броски: 28−15 (13−4, 10−6, 5−5).

53.50 — Смуров («Неман») не реализовал штрафной бросок.

Штраф: 4−16.

У «Юности» по две шайбы забросили Михаил Стефанович и Егор Гайнетдинов.

В конце третьего периода 25-летний российский форвард «Немана» Сергей Смуров не реализовал штрафной бросок (голкипер «Юности» Игорь Брикун парировал).

Таким образом, «Юность» упрочила лидерство в турнирной таблице экстралиги «А» и до 7 баллов увеличила отрыв от ближайшего преследователя солигорского «Шахтера», который днем ранее в Минске взял верх над молодежной (U20) сборной Беларуси — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) (Горбунов, 4, Горбунов, 13, Демков, 35).

«Неман» остался на 3-й строке в турнирной таблице, он отстает от лидирующей «Юности» на 13 очков, но при этом провел на 1 матч меньше.



Фото: hockey.by

Бомбардиры: Н. Ремезов («Неман») — 27 (9+18), М. Стефанович («Юность») — 26 (17+9), А. Кислый («Неман») — 24 (12+12), А. Ефименко («Динамо-Молодечно»), А. Жидких («Гомель») — по 23 (12+11).

Ближайший матч: 21 ноября (среда). Беларусь-U20 — «Лида».