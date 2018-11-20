В Пинске пьяный мужчина прыгнул с моста в реку

Как стало известно, инцидент произошел 20 ноября в Пинске. Житель Барановичей прыгнул с моста в реку, передает sb.by .

Минске В инспектор ГАИ отговорил девушку прыгать с моста

Как сообщил ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав СИМАКОВ, буквально за несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели. Они успели вовремя достать 38-летнего мужчину из воды. При этом подчеркивается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего передали медработникам. О мотивах поступка мужчины не сообщается.