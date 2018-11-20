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В Пинске пьяный мужчина прыгнул с моста в реку

20.11.2018 23:22 — Разное | Аргументы и факты  
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В Пинске пьяный мужчина прыгнул с моста в реку
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 20 ноября в Пинске. Житель Барановичей прыгнул с моста в реку, передает sb.by.

В Пинске пьяный мужчина прыгнул с моста в реку В Минске инспектор ГАИ отговорил девушку прыгать с моста

Как сообщил ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав СИМАКОВ, буквально за несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели. Они успели вовремя достать 38-летнего мужчину из воды. При этом подчеркивается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего передали медработникам. О мотивах поступка мужчины не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям удалось вовремя достать его из воды.
 
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