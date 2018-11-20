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В Пинске пьяный мужчина прыгнул с моста в реку
20.11.2018 23:22 — Разное | Аргументы и факты
Как стало известно, инцидент произошел 20 ноября в Пинске. Житель Барановичей прыгнул с моста в реку, передает
Как сообщил ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав СИМАКОВ, буквально за несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели. Они успели вовремя достать 38-летнего мужчину из воды. При этом подчеркивается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего передали медработникам. О мотивах поступка мужчины не сообщается.
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Спасателям удалось вовремя достать его из воды.
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