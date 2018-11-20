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"Они вышли на площадку вдрызг пьяными". Команду олимпийского чемпиона по керлингу сняли с турнира

20.11.2018 21:56 — Разное | Партизан  
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Команда олимпийского чемпиона Сочи-2014 по керлингу канадца Райана Фрая была снята с турнира Red Deer Curling Classic за игру в нетрезвом виде, сообщает Sports.ru.


Канадская команда сделала этот снимок незадолго до утреннего матча в воскресенье. В тот же день керлингисты были исключены из турнира Red Deer Curling Classic за неспортивное поведение. Фото с сайта reddeeradvocate.com


Команда в составе Джейми Коу, Райана Фрая, Криса Шилле и Диджея Кидби была снята с турнира во время своего третьего матча.


После того как спортсмены покинули арену, они устроили погром в раздевалке.

— Они вышли на площадку вдрызг пьяными: ломали щетки, ругались и вообще вели себя неадекватно. Никто не хотел смотреть и слушать все это, поэтому наше терпение лопнуло, — приводит Red Deer Advocate слова менеджера соревнований Уэйда Тербера.

 
 
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Команда олимпийского чемпиона Сочи-2014 по керлингу канадца Райана Фрая была снята с турнира Red Deer Curling Classic за игру в нетрезвом виде, сообщает Sports.ru.
 
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